Câmara aprova projeto inspirado no caso Barbara Penna, vítima de tentativa de feminicídio

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

"Marco histórico"
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Rosane de Oliveira

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