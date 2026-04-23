Caiado volta a Porto Alegre em 30 de maio para lançamento da candidatura de Gabriel Souza

Kassab, Gabriel, Caiado e Polo tiveram encontro em São Paulo, no apartamento do presidente do PSD. Juliane Pimentel / Divulgação

Será no dia 30 de maio, com a presença de Ronaldo Caiado, o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza a governador e Ernani Polo como vice. A data foi acertada nesta quarta-feira (22), em São Paulo, durante encontro de Gabriel e Polo com o ex-governador de Goiás e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

No apartamento de Kassab, os quatro discutiram a necessidade de prorrogação do Funrigs, com redirecionamento dos recursos para enfrentar as estiagens.

A proposta, compartilhada por Gabriel com Caiado, aposta em investimentos estruturantes em irrigação e manejo do solo, combinando a experiência de estados que ampliaram a produtividade mesmo em cenários adversos.