Caiado usará experiência como diferencial para tirar votos de Flávio Bolsonaro

Em um cenário no qual precisa avançar sobre o eleitorado de Flávio Bolsonaro (PL) para chegar ao segundo turno, o pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado, vai usar a experiência como diferencial competitivo. Seu principal argumento para conquistar os votos da centro-direita é o fato de ter sido governador de Goiás por dois mandatos, “com 88% de aprovação”, deputado federal e senador.

— Você não aprende a governar na cadeira de presidente da República — disse Caiado em entrevista ao Gaúcha Atualidade quando questionado sobre por que o eleitor de direita devia votar nele e não em Flávio, que hoje aparece nas pesquisas tecnicamente empatado com o presidente Lula.

— Já venho como experiência de vida, conheço a relação com o Congresso e a liturgia do cargo. É preciso ter autoridade moral, aptidão e independência intelectual para governar — completou sem dizer que faltam esses atributos ao concorrente direto no primeiro turno.

Em todas as respostas, Caiado tratou de criticar o governo do presidente Lula e as gestões do PT em geral, como se já estivesse na disputa do segundo turno. Atacou os governos do PT em geral e o excesso de gastos públicos de Lula. Questionado sobre quais gastos devem ser cortados pelo próximo presidente, disse que respeitará os direitos adquiridos, mas tentará garantir emancipação a quem hoje depende de benefícios sociais para sobreviver.

O ex-governador mostrou irritação ao ser questionado sobre a afirmação corrente no meio político de que sua candidatura corre o risco de se tornar “um puxadinho de Flávio Bolsonaro”. Disse que o PSD pelo menos teve coragem de lançar um candidato e que piores são os grandes partidos, que “lavaram as mãos como Pôncio Pilatos”.

Ao final Caiado contou que na visita a Porto Alegre, para o Fórum da Liberdade, fará uma visita ao governador Eduardo Leite, com quem disputou a indicação do PSD para ser candidato.