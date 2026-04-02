Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Música para os ouvidos
Notícia

Boa notícia para os músicos da Ospa e servidores do Theatro São Pedro

Governo vai apresentar à base aliada, na próxima semana, projeto de reestruturação de carreiras, com reajuste salarial  

Rosane de Oliveira

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