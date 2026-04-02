Boa notícia para os músicos da Ospa e servidores do Theatro São Pedro

Depois de anos de espera, os músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e os funcionários da Fundação Theatro São Pedro serão contemplados com a reestruturação das carreiras. A secretária de Planejamento, Danielle Calazans , encaminhou à Casa Civil o projeto que, na prática, reajusta os salários dos empregados das duas fundações.

No dia do coquetel de boas vindas aos participantes do South Summit, no Palácio Piratini, presidente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Gilberto Schwartsmann, fez um apelo no ouvido do governador Eduardo Leite para que resolvesse de vez o problema dos músicos, que estão com os salários defasados e esperam há muito tempo por esse plano de carreira. Com um sorriso de orelha a orelha, Schwartsmann contou a um grupo de empresário que Leite prometera resolver o problema na semana seguinte.