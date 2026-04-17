Assembleia encaminha carta de apoio a investimento da CMPC

Fábrica da CMPC em Guaíba (foto de arquivo) Fabiano Panizzi / CMPC/Divulgação

Com o aval de 11 das 12 bancadas, o que significa 53 dos 55 deputados, o presidente da Assembleia Legislativa, Sergio Peres (Republicanos), encaminhou carta à direção da CMPC, expressando o apoio do Legislativo ao projeto Natureza.

Trata-se de um apoio institucional ao projeto que prevê investimento de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul, sem poder de remover as barreiras impostas pelo Ministério Público Federal. A bancada do PSOL foi a única que não assinou o documento.

A despeito da autorização dos órgãos ambientais, o MPF alega que as comunidades indígenas não foram ouvidas e exige contrapartidas que podem inviabilizar o projeto.

Na frente jurídica, a CMPC contratou a banca dos irmãos Cláudio e Leonardo Lamachia para atuar na defesa da empresa. Cláudio é ex-presidente da OAB-RS e da OAB nacional e Leonardo o atual presidente da entidade no Rio Grande do Sul.

Confira a íntegra da carta da Assembleia Legislativa: