Arita se despede da Secretaria da Saúde para ser candidata a deputada 

Servidores lotaram o auditório para aplaudir a secretária que sai Arthur Vargas / Divulgação

O auditório do Centro Administrativo ficou lotado nesta quarta-feira (1) para a despedida da secretária da Saúde, Arita Bergmann, a integrante do primeiro escalão com mais tempo no governo de Eduardo Leite. Arita está deixando o cargo para concorrer a deputada estadual, mas seguirá no governo por mais três meses, agora como assessora da Casa Civil, em um cargo comissionado. Pela lei eleitoral, os secretários têm de deixar o cargo seis meses antes da eleição, mas os assessores devem sair três meses antes.

Ninguém no governo tem mais estrada do que Arita. Literalmente. Ela assumiu em janeiro de 2019, ficou quando Leite saiu e assumiu Ranolfo Vieira Júnior, foi reconduzida em janeiro de 2023 e só está saindo agora. Nestes sete anos e três meses, ficou mais tempo circulando pelo Estado do que no gabinete. O primeiro carro que usou chegou aos 400 mil quilômetros. Depois, parou de contar.

Incansável aos 78 anos, atravessou a pandemia trabalhando, afastou-se por uns dias quando teve covid e voltou a plena, sendo das primeiras a chegar e das últimas a sair. Em referência ao seu vigor juvenil, o vice-governador Gabriel Souza costuma chamar a secretária de "Arita Garibaldi", referência a Anita Garibaldi.