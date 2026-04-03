Após superar tensão, Gabriel deflagra campanha

Gabriel Souza e Ernani Polo intensificam pré-campanha a partir de segunda-feira Joel Vargas/GVG / Divulgação

O jornalista Fábio Schaffner colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Candidato de situação ao governo do Estado e com toda a chapa majoritária definida, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) mergulha na campanha a partir de segunda-feira. O objetivo primordial é ganhar capilaridade no Interior, onde ainda é pouco conhecido. Para tanto, Gabriel deve começar a semana em Porto Alegre e fazer incursões pelos municípios de quarta à domingo, aproveitando feiras, eventos e inaugurações.

O governo tem uma intensa agenda de obras a serem entregues, e Gabriel estará presente em todas que puder até julho, data-limite permitida pela legislação. Em outro front, o candidato a vice Ernani Polo (PSD) vai estreitar laços com o agronegócio e setores empresariais.

Duas áreas da campanha já têm comando. O publicitário Fábio Bernardi vai coordenar a estratégia de marketing, e o ex-senador José Fogaça está à frente do plano de governo. A coordenação política será definida nos próximos dias. Na largada, uma equipe reduzida vai trabalhar em um escritório no centro da Capital.

Vencido o receio de ser substituído por Sebastião Melo, que nos bastidores afirmava ser "o candidato certo na hora errada", Gabriel agora trabalha para manter a ascensão gradual que vem obtendo nas pesquisas. Por enquanto, ele já definiu seu alvo preferencial, Luciano Zucco (PL), e o mote da campanha, a evolução do atual governo.

Com discrição, Gabriel tenta reduzir o escopo dos adversários. Pelo centro, trabalha com Michel Temer e Aécio Neves na tentativa de convencer Marcelo Maranata (PSDB) a desistir da candidatura. Pela direita, busca apoio de prefeitos, vereadores e militantes do PP que estão descontentes com a aliança com Zucco, a exemplo do prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei. Pela esquerda, torce pela briga entre PT e PDT.