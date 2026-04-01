Ana Amélia retorna ao PP para ajudar na campanha de Zucco 

Ana Amélia se encontrou com Zucco para discutir qual será seu papel mateus raugust / Divulgação

Quatro anos depois de trocar o PP pelo PSD, a ex-senadora Ana Amélia Lemos está de volta ao partido pelo qual conquistou o mandato e disputou, sem sucesso, o governo do Estado em 2014. Convidada pelo presidente do PP, Covatti Filho, e por outros líderes do PP, Ana Amélia decidiu retornar ao partido para ajudar na campanha de Luciano Zucco (PL) ao Piratini. Ela ainda não decidiu se será candidata a uma vaga na Câmara.

— Meu propósito é ajudar, com a experiência adquirida no Senado, o projeto de Zucco na solução de problemas crônicos do nosso Estado — disse a ex-senadora.

Ana Amélia e Zucco se reuniram na manhã desta quarta-feira (1) para discutir como se dará a contribuição dela para o plano de governo.

— É uma grande satisfação contar com a Ana Amélia neste momento. Ela é uma referência nacional, com experiência, equilíbrio e profundo conhecimento do Rio Grande do Sul. Sua contribuição será fundamental na elaboração de um plano de governo consistente, moderno e conectado com as reais necessidades da população — comemorou Zucco.

A ex-senadora também já confirmou presença na agenda do próximo dia 11 de abril, quando o senador Flávio Bolsonaro virá ao Rio Grande do Sul.

Gaúcho na campanha de Flávio Bolsonaro

O jornalista Cleber Benvegnú foi convidado pelo senador Rogério Marinho para ser um dos consultores de comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro, com foco principal nos estados do Sul.