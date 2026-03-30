Zucco lança projeto para elaboração do plano de governo que vai percorrer o Estado 

Luciano Zucco é pré-candidato do PL a governador. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Disposto a elaborar um plano de governo dividido por regiões gaúchas, o pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, lançou nesta segunda-feira (30) o projeto "Força Gaúcha". Com painéis temáticos para discutir eixos prioritários para o Estado, Zucco deu início ao movimento com uma programação que se estende até quarta-feira em Porto Alegre.

As atividades reúnem especialistas, gestores públicos e líderes setoriais para ouvir diagnósticos e sugestões que possam ser convertidos em propostas, que Zucco apresentará durante a campanha no segundo semestre. No primeiro dia, o deputado ouviu representantes ligados a agronegócio, meio ambiente, inovação e tecnologia, desenvolvimento econômico, trabalho e empreendedorismo e causa animal.

Pela manhã, apresentou coordenadores da pré-campanha, entre eles Leonardo Pascoal, que desde novembro do ano passado divide a atenção de comandar a Secretaria de Educação de Porto Alegre com a elaboração do plano de governo.

Programações semelhantes serão agendadas em mais nove regiões do Estado, após o lançamento oficial da pré-candidatura no dia 11 de abril, ao lado de Flávio Bolsonaro. O evento também servirá de palco para o anúncio de Silvana Covatti (PP) como vice-governadora na chapa.

No roteiro, devem entrar cidades como Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul. Também estão sendo avaliadas agendas na região dos vales e no noroeste gaúcho.

— A realidade da Serra, da Fronteira, da Região Metropolitana e do Interior profundo tem suas diferenças. Nosso compromisso é construir um projeto que represente todo o Rio Grande do Sul — argumenta Zucco.