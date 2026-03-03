Zucco já tem data para fechar aliança com o Progressistas

Covattinho e Zucco percorreram juntos pelo rodeio internacional de Vacaria, no início de fevereiro. Instagram @covattifilho / Reprodução

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado federal e pré-candidato ao Piratini Luciano Zucco (PL) projetou, terça-feira (3), que até o fim do mês a aliança entre PL e PP será formalizada publicamente. A data desenhada no calendário é 28 de março, quando o pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é esperado para um ato no Rio Grande do Sul.

— Nós já estamos muito próximos. Eu posso te dizer, por exemplo, que na vinda do Flávio já teremos lá o Progressistas junto conosco no evento. Mas a gente está conversando muito com o Covatti, eu não tenho dúvida que até o final do mês a gente vai achar uma data oportuna para fazer essa construção — disse Zucco, nesta terça.

Desde esta segunda-feira (2), as negociações entre PP e PL não têm mais empecilhos. Durante a tarde, Ernani Polo (PP) anunciou a desistência de sua pré-candidatura ao Piratini, depois de receber a negativa da direção nacional para a realização de uma pré-convenção.