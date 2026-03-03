Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Caminho aberto
Notícia

Zucco já tem data para fechar aliança com o Progressistas

Pré-candidato do PL ao Piratini fortalece negociação após desistência de Ernani Polo

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS