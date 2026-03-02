Zucco e Republicanos oficializam apoio e aliança da direita fica à espera do PP

Parlamentares do Republicanos, Novo e PL acompanharam evento nesta segunda-feira (2). Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O plenarinho Ana Terra, na Câmara de Porto Alegre, ficou lotado nesta segunda-feira (2) para o ato em que o Republicanos oficializou apoio à candidatura de Luciano Zucco (PL) a governador. Ao lado das bancadas municipal e estadual, o presidente do partido, Carlos Gomes, reafirmou a adesão de mais um partido na aliança da direita para a disputa ao Piratini, que inclui ainda Novo e Podemos.

O acordo entre os dois partidos foi selado em uma reunião no dia 12 de fevereiro, da qual participaram Carlos Gomes, Zucco e o presidente estadual do PL, Giovani Cherini. Gomes pediu alguns dias após a reunião para obter o aval do comando nacional do Republicanos, que costuma centralizar as decisões partidárias.

A confirmação veio na última terça-feira (24), quando os líderes partidários posaram para foto em Brasília, ao lado dos deputados estaduais Capitão Martim e Delegado Rodrigo Zucco — irmão do pré-candidato ao Piratini, um dos principais articuladores para viabilizar o acordo. O Republicanos foi o terceiro partido da base de Eduardo Leite a deixar o governo para apoiar a oposição.

— Estamos unindo forças para tirar o Rio Grande do Sul do marasmo econômico e administrativo e devolver esperança aos gaúchos. Essa união da centro-direita nasce justamente para construir um governo moderno, eficiente e alinhado com aquilo que a sociedade gaúcha espera — projetou Luciano Zucco, que até vestiu camiseta do Republicanos durante o ato de oficialização da aliança.

Para completar a chapa em cinco partidos, sonho de Cherini, o grupo ainda planeja garantir o apoio formal do Progressistas, que enfrenta divergências internas entre um grupo que defende que candidatura própria e outro que prefere apoiar o PL. A tendência é que isso ocorra nos próximos dias.