Central de Atendimento ao Eleitor, na Rua Sete de Setembro, em Porto Alegre, terá horário diferenciado. Henrique Ternus / Agencia RBS

A pouco mais de um mês do prazo final para atualização do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vai promover mutirões em finais de semana para evitar filas e atender eleitores que não conseguem comparar aos cartórios em horário comercial. A iniciativa também visa estimular o cadastramento biométrico, já que mais de 1 milhão de eleitores gaúchos ainda não têm a digital registrada.

Os mutirões nos cartórios eleitorais de todo o Estado serão realizados em dois sábados, 28 de março e 25 de abril, além do feriadão do Dia do Trabalhador, quando haverá atendimento nos dias 1º, 2 e 3 de maio. O prazo final para atualizar local de votação, cadastrar biometria e regularizar pendências (como pagamento de multas por não votar em eleições passadas) e ficar apto para votar em outubro deste ano, ou para tirar o primeiro título, é 6 de maio.

O TRE ressalta que eleitores com o título cancelado enfrentam restrições, como impedimento na emissão de passaporte, dificuldades para matrícula em universidades e posse em concursos públicos, além do rebaixamento da conta gov.br, o que prejudica o acesso a benefícios como o Bolsa Família e a serviços do INSS.