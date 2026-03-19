Vieira da Cunha contesta interpretação da coluna sobre a aliança com o PT

Ex-deputado Vieira da Cunha coordena pré-campanha de Juliana Brizola a governadora. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Coordenador da pré-campanha de Juliana Brizola ao governo do Estado, o ex-deputado Vieira da Cunha contesta com veemência a interpretação da coluna de que uma eventual aliança entre PDT e PT no primeiro turno é ruim para os dois e para Lula. Vieira usa a união do PP e do PL como parâmetro, ignorando que o Progressistas não tinha candidato ao Piratini — e, portanto, não precisou abrir mão de nada para apoiar a candidatura de Luciano Zucco (PL) — e que há forte resistência no PT gaúcho à aliança.

O ex-deputado não cogita a hipótese de o PDT abrir mão da cabeça de chapa em favor de Edegar Pretto. Diz que isso não faria sentido, porque Juliana é mais competitiva e teria mais chances de vitória do que Pretto no segundo turno. Acrescenta que é um “raciocínio simplista” considerar que não há transferência dos votos de Pretto para Juliana (e vice-versa), como indicou a pesquisa Real Time Big Data, porque nesta fase a eleição ainda não está na cabeça do eleitor.

Lembrando que foi candidato em 2022 e sentiu na pele a falta de uma aliança forte, Vieira sustenta que, com o apoio do PT, Juliana teria tempo de TV e estrutura para enfrentar Zucco e Gabriel Souza. Ele também discorda da avaliação de que para Lula seria melhor ter dois palanques no Rio Grande do Sul, já que Juliana e Pretto, separados, somam 43% das intenções de voto.

— Quanto ao Lula, estarmos num só palanque no primeiro turno favorecerá o projeto da sua reeleição. Não é à toa o empenho da direção nacional no sentido do palanque único aqui no RS. São conhecidas as resistências a ele e ao PT nas nossas bases, as quais serão naturalmente vencidas a partir de uma aliança desde o primeiro momento da disputa eleitoral — argumenta Vieira da Cunha.

O coordenador da campanha de Juliana diz que, por uma questão de reciprocidade e porque os atos serão conjuntos, os militantes acabarão se integrando: