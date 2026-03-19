Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Contraponto
Notícia

Vieira da Cunha contesta interpretação da coluna sobre a aliança com o PT

Ex-deputado diz que Lula só tem a ganhar com desistência de Edegar Pretto em favor de Juliana Brizola

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS