Vereador de Porto Alegre ganha ação na Justiça Eleitoral para trocar de partido sem perder mandato

Marcos Felipi está de saída do Cidadania. Ederson Nunes / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por cinco votos a zero, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) autorizou o vereador de Porto Alegre Marcos Felipi a trocar de partido sem perder o mandato. Ele está de saída do Cidadania rumo ao PP e planeja concorrer a deputado estadual. A decisão foi tomada durante sessão na tarde desta sexta-feira (27).

Marcos Felipi optou por sair do Cidadania depois que, no ano passado, a direção nacional decidiu romper a federação com o PSDB, e se encaminhava para fechar um acordo com o PSB. O movimento, que até agora não se concretizou, culminaria em apoio do partido à reeleição do presidente Lula (PT), o que não é defendido pelo vereador.

Mesmo com carta de anuência das direções estadual e municipal do Cidadania, garantindo que não reclamariam a cadeira na Câmara da Capital, o parlamentar buscou resguardo na Justiça Eleitoral. Inicialmente, o TRE havia rejeitado o pedido para troca de partido sem análise do mérito, mas Marcos Felipi ingressou com recurso e teve o aval unânime nesta sexta.