Vereador de Porto Alegre ganha ação na Justiça Eleitoral para trocar de partido sem perder mandato

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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