TSE mantém absolvição de ex-prefeito de Bagé

Em transmissão ao vivo, em 2020, Hang relacionou instalação de loja em Bagé à vitória de Divaldo. Reprodução / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após análise dos recursos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a absolvição do ex-prefeito de Bagé, Divaldo Lara, da acusação de abuso de poder político e econômico, e deu fim ao processo. Em novembro de 2023, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) já havia inocentado Lara por quatro votos a três, e uma decisão monocrática do relator no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques, em julho de 2024, absolveu o ex-prefeito.

O despacho ainda afastou a multa de 10 salários mínimos que havia sido aplicada anteriormente ao ex-prefeito com o argumento de que os recursos protocolados por Lara teriam caráter protelatório.

O processo envolvendo o ex-prefeito de Bagé remonta à eleição de 2020, quando Lara foi acusado de abuso de poder político e econômico pela coligação PT-PSB-PCdoB-Rede. O apontamento foi baseado em uma live promovida quatro dias antes da eleição, em 2020, em que o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, relacionou a construção de uma loja na cidade à vitória de Divaldo.

Lara concorria a reeleição e venceu naquela ocasião. Ele renunciou à prefeitura em novembro de 2024, a menos de dois meses do fim do mandato.

O advogado Guilherme Barcelos, que representa Divaldo Lara, avalia que a decisão do TSE reforça a importância de uma análise criteriosa dos precedentes. O argumento é de que o caso de Bagé não tem semelhança com o de Brusque, utilizado para embasar o processo contra Lara, em que Hang teve os direitos políticos suspensos e o prefeito acabou cassado.

— Esse caso traz duas lições. A primeira é a de que não se pode aplicar precedentes sem um juízo crítico. O caso de Brusque, tão falado, mas pouco lido, nunca se assemelhou ao caso de Bagé. Já a segunda é a de que a oposição de embargos de declaração não pode ser tida como protelatória. Acertou o TSE, ao manter a absolvição e ao afastar a multa — defendeu Barcelos.