Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleição de 2020
Notícia

TSE mantém absolvição de ex-prefeito de Bagé

Divaldo Lara era acusado de abuso de poder político e econômico na campanha em que foi reeleito

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS