"Só vou deixar meu mandato se for para disputar a Presidência": Leite descarta Senado e condiciona saída do governo

Eduardo Leite é pré-candidato à Presidência pelo PSD. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com caminho aberto após a desistência de Ratinho Júnior, o governador Eduardo Leite anunciou que só sairá do cargo no Palácio Piratini se for para concorrer à Presidência da República. Leite, portanto, confirma que, se não disputar o Planalto, não irá disputar uma vaga no Senado nem dará espaço para o vice, Gabriel Souza (MDB), comandar o Estado durante a campanha eleitoral.

Em vídeo publicado no Instagram, Leite comunicou a decisão de permanecer no cargo caso seja preterido por Gilberto Kassab na disputa interna do PSD, que tem ainda o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no páreo. O gaúcho diz que se sente pronto para "ajudar o Brasil" e está disposto a fazer o que for necessário para entregar um país melhor.

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— A eleição mais importante até aqui para mim é a de 2022, que me fez o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu só vou deixar o meu mandato se for para atender ao chamado da única eleição mais importante, a de presidente da República, que vai definir que Brasil, que sociedade e que política a gente vai ter daqui para frente. Eu quero e sei que posso ajudar o Brasil, juntar as melhores cabeças, os melhores brasileiros. Sei que posso fazer o Brasil despolarizar — afirmou.

Na legenda, Leite reforçou: "Não vou deixar o mandato de governador do Rio Grande do Sul se não for para disputar a Presidência da República".

O governador aproveitou o vídeo para pincelar ideias de um eventual governo e para fazer um retrospecto da sua trajetória política, que iniciou quando tinha 19 anos, ao ser eleito vereador de Pelotas.

Nos bastidores, o governador já dava sinais da decisão para aliados e pessoas mais próximas. Durante evento do PSD em Porto Alegre com Kassab, no sábado (21), Leite já teria deixado claro que estava convicto do caminho a ser tomado.

Kassab reuniu-se com Caiado nesta terça-feira (24), em encontro para o qual Leite foi convidado, mas não pode participar em função de agenda. A reunião do governador gaúcho com o presidente nacional do PSD será nesta quarta.