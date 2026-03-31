Sem acordo com a direção nacional do PT, Edegar Pretto segue em campanha para o governo

Edegar Pretto em debate de pré-candidatos ao governo do RS na Fecomércio, em 19 de março. Eduardo Rocha / Divulgação

Depois de conversar novamente com o presidente do PT, Edinho Silva, em Brasília, o pré-candidato do partido a governador, Edegar Pretto, retornou a Porto Alegre convencido de que não haverá intervenção para forçar uma aliança com o PDT, tendo Juliana Brizola na cabeça de chapa.

Edegar e o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira, comunicaram aos dirigentes partidários que a campanha segue em frente e que “o diálogo com o PDT continua”.

Leia Mais PT gaúcho banca candidatura de Edegar Pretto após reuniões

De acordo com Edegar, Edinho não pediu para ele abrir mão da candidatura:

— Ele só nos pediu para manter o diálogo aberto com o PDT. Mostramos ao Edinho como está a nossa mobilização, falamos das caravanas pelo Interior, reafirmamos nossa convicção de que o melhor palanque para o presidente Lula no Rio Grande do Sul é o nosso e mostramos que há restrições de parte à parte a uma coligação nos termos que o PDT quer.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, havia dado um prazo ao PT até 30 de março. Lula chamou Valdeci e Edegar para uma conversa em Brasília, mas não apareceu. Como na segunda-feira ele despacharia no Palácio da Alvorada, Edegar e Valdeci foram para a residência oficial com a informação de que seriam recebidos às 11h. Chegaram e esperaram. Deu meio-dia, e nada. Às 13h, foram avisados de que Lula teve um problema de agenda e que iria para o Palácio do Planalto. A reunião, então, ocorreu apenas com Edinho Silva, na sede do PT.

Leia Mais Chamado por Lula ao Planalto, Pretto não foi recebido pelo presidente

À coluna, Edegar disse que Edinho foi informado de que a aliança já tem o apoio de seis partidos — os mesmos que elegeram Tarso Genro no primeiro turno, em outras circunstâncias, em 2010. Os dois também avisaram que o PSOL ameaça sair da aliança e lançar candidato a governador se a direção nacional impuser a coligação com o PDT. Contaram ainda que a ala do PDT ligada ao governador Eduardo Leite rejeita a aproximação com o PT.

Como Edinho disse que não simpatiza com a ideia de uma intervenção federal, Edegar e Valdeci voltaram convencidos de que será respeitada a decisão das bases.

Leia Mais Você está em dia com a Justiça Eleitoral? Prazo para regularizar título de eleitor se encerra em 6 de maio

O que diz o PDT

O coordenador da campanha de Juliana, Vieira da Cunha, disse que o PDT está no aguardo de uma nova reunião com os petistas: