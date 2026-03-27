Secretários adjuntos devem substituir titulares até reforma do primeiro escalão

Secretariado do governo estadual terá mudanças nos próximos dias. Mauricio Tonetto / Divulgação

Com a indefinição em torno de quem ficará à frente do governo do Estado de abril a dezembro, se Eduardo Leite ou Gabriel Souza, os secretários que deixam os cargos para concorrer em outubro devem ser substituídos pelos adjuntos, em um primeiro momento. Depois da Páscoa, se não for candidato a presidente, Leite montará o time com o qual vai governar até o fim do mandato. Se for o escolhido do PSD, caberá a Gabriel Souza montar o seu governo de nove meses.

Até agora, deixaram os cargos para concorrer os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de Habitação, Carlos Gomes, e de Turismo, Ronaldo Santini. Vilson Covatti (Desenvolvimento Rural), havia pedido demissão quando o PP decidiu sair do governo para apoiar a candidatura de Luciano Zucco (PL).

Os substitutos de Covatti (Gustavo Paim) e de Carlos Gomes (Bruno Silveira) devem continuar, porque são escolhas técnicas e estão se saindo bem nas suas áreas.

Sairão até 4 de abril, para concorrer, os secretários Gilmar Sossela (Trabalho), Juvir Costella (Transportes), Beto Fantinel (Desenvolvimento Social), Fábia Richter (Mulher), Paula Mascarenhas (Relações Institucionais), Edivilson Brum (Agricultura), Eduardo Loureiro (Cultura), Gaúcho da Geral (Esporte), Arita Bergmann (Saúde) e Jorge Pozzobom (Sistemas Penal e Socioeducativo).

O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, não será candidato, mas deixará o cargo para trabalhar na campanha de Leite, se ele for candidato a presidente. Simone Stülp (Ciência e Tecnologia) sairá para assumir um cargo na PUC.