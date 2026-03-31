Riesgo deixa Secretaria de Parcerias para ser candidato, e Melo anuncia mudanças na equipe

Sebastião Melo (E) e Artur Lorentz (D), novo secretário de parcerias de Porto Alegre. Gustavo Garbino / PMPA/Divulgação

Para poder concorrer a deputado estadual na eleição de outubro, o secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo (Novo), deixou o cargo.

O prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita Betina Worm anunciaram nesta terça-feira (31) que o substituto será o engenheiro civil Artur Lorentz, que foi vice-prefeito de Santa Rosa, presidente da Sulgás e secretário estadual de Ciência e Tecnologia.

Como a adjunta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Júlia Zardo, está saindo para concorrer a deputada federal pelo Novo, Melo escolheu para substituí-la o atual chefe de gabinete da mesma pasta, Joaquim Cardinal.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, Cardinal é especialista em Direito Público, com experiência na área jurídica e na administração pública.

— Artur Lorentz e Joaquim Cardinal assumem funções estratégicas no nosso governo. Vamos trabalhar juntos para impulsionar as parcerias com o setor privado, que já renderam bons frutos para Porto Alegre — disse Melo.

Quem também deixa o cargo para ser candidato é o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Matheus Ayres. Ele concorrerá a deputado estadual pelo PP.