Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto Alegre
Notícia

Riesgo deixa Secretaria de Parcerias para ser candidato, e Melo anuncia mudanças na equipe

Arthur Lorentz foi confirmado como substituto do ex-deputado do Novo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS