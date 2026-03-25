PT gaúcho banca candidatura de Edegar Pretto após reuniões

Pré-candidatura de Edegar Pretto está mantida, por ora. Uillian Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois das reuniões entre as direções nacional e estadual, a comissão executiva do PT gaúcho decidiu bancar a pré-candidatura de Edegar Pretto a governador. O posicionamento foi comunicado em nota do partido, da qual a coluna teve acesso (leia a íntegra abaixo), que aponta Edegar como "a melhor alternativa para ajudar a reeleger o presidente Lula e também derrotar o ciclo neoliberal no nosso Estado".

A direção do PT no Estado se reuniu no final da manhã desta quarta-feira (25) para encontro recheado de expectativas por uma tomada de decisão. No documento, a executiva estadual reafirma a disposição de "continuar conversando com as instâncias partidárias", mas pondera que "nessa eleição polarizada, não há espaço para candidaturas que não façam uma defesa do nosso governo Lula e que não se contraponham às privatizações e ao desmonte do nosso Estado".

A posição é um recado direto ao PDT, que segue com cargos na base do governo Eduardo Leite, e a Juliana Brizola, de quem os petistas não esperam engajamento para defender a reeleição do presidente da República durante a campanha.

"Em respeito à decisão democrática do partido e fundamentalmente pela importância da vitória do Lula no RS, entendemos que a candidatura do companheiro Edegar Pretto por ser a mais ampla (seis partidos) e que tem o compromisso da defesa do nosso governo, é melhor opção para construção da vitória do campo democrático popular", diz trecho da nota.

O movimento vai na contramão do que tem sido apregoado pela direção nacional do PT, que alinhavou um acordo com o presidente do PDT, Carlos Lupi, para formar aliança com Juliana. A neta de Leonel Brizola é a principal aposta do PDT no Brasil, motivada pelas boas colocações em pesquisas eleitorais que dão possibilidade de vitória ao partido.

O PDT também lançará Requião Filho como candidato a governador do Paraná, com o apoio do PT. Em troca, o partido de Lupi apoiará a reeleição de Lula e os candidatos do PT em oito Estados.

Na tarde de terça-feira (24), presidente nacional do PT, Edinho Silva, teve encontro com o presidente estadual, deputado Valdeci Oliveira, acompanhado de Edegar e do ex-deputado Henrique Fontana. Enquanto Edinho enfatizou a necessidade de palanque único com o PDT, os gaúchos bateram pé e reafirmaram a candidatura de Edegar. O quarteto deixou o encontro sem definir mudanças no cenário.

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Nesta quarta, Edegar deixou a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), após apresentar um balanço da sua gestão, para ficar apto a concorrer. Ele retorna ao Rio Grande do Sul para dar sequência à caravana da sua pré-campanha, cuja próxima agenda está confirmada para sexta-feira (27), em Vale do Rio Pardo.

Leia a nota na íntegra

A Comissão Executiva Estadual do PT Gaúcho, reunida no dia de hoje, reafirma a disposição de continuar conversando com as instâncias partidárias, em especial com a Direção Nacional do Partido.

Nosso objetivo é criar as melhores políticas e eleitorais para a reeleição do Presidente Lula, prioridade absoluta do PT.

Neste sentido também esta instância reafirma decisão do seu Encontro Estadual realizado no dia 30/11, que por unanimidade dos seus 400 delegados/as aprovou a indicação de Edegar Pretto ao governo do Estado e de Paulo Pimenta e Manuela ao Senado. Por entender ser esta a melhor alternativa para ajudar a reeleger o Presidente Lula e também derrotar o ciclo neoliberal no nosso Estado.

Nesta eleição polarizada por dois projetos de Nação e pela defesa da democracia e soberania, não há espaço para candidaturas que não façam uma defesa do nosso Governo Lula e que não se contraponham as privatizações e ao desmonte do nosso Estado.

Em respeito à decisão democrática do partido e fundamentalmente pela importância da vitória do Lula no RS, entendemos que a candidatura do companheiro Edegar Pretto por ser a mais ampla (seis partidos) e que tem o compromisso da defesa do nosso governo, é melhor opção para construção da vitória do campo democrático popular.

Porto Alegre, 25 de março de 2026.