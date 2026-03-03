PSDB anuncia Betty Cirne Lima como vice de Maranata 

Betty Cirne Lima assinará ficha no PSDB nesta quarta-feira. Alexandre Teixeira / Devon/Divulgação

Está definida a primeira chapa completa para a disputa ao Palácio Piratini. É a encabeçada por Marcelo Maranata (PSDB), atual prefeito de Guaíba, que terá como vice a produtora rural Betty Cirne Lima, atual subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil. A escolha de Betty foi anunciada nesta manhã, em reunião da direção do PSDB, pelo presidente do partido, vereador Moisés Barboza.

— Betty Cirne Lima, representa a força da mulher gaúcha e o brilhantismo da gestão no agronegócio. É uma honra para o PSDB tê-la ao lado do Maranata nesse grande projeto para o RS — destacou Moisés.

Betty havia se filiado ao MDB em setembro do ano passado, disposta a concorrer a deputada federal. Ao receber o convite de Maranata, se empolgou com a possibilidade de participar de uma disputa para o Executivo, mesmo sabendo que num Estado polarizado como o Rio Grande do Sul há pouco espaço para as ideias de centro.

Maranata disse a ela que as pesquisas qualitativas realizadas pelo partido indicaram que o perfil ideal de vice seria uma mulher, com experiência administrativa e ligado ao agronegócio. Betty resolveu encarar o desafio.

— Eu estava repensando a decisão de concorrer a deputada, porque meu perfil não é de Legislativo. É de Executivo. Gosto do chão de fábrica. E o Maranata também é assim. Mesmo com o desconforto de trocar de partido, acabei aceitando, até porque o MDB e o PSDB têm a mesma origem e valores semelhantes — disse Betty à coluna.

A produtora rural destaca que não será uma vice decorativa e que se entusiasmou com o convite porque será uma oportunidade de inserir a pauta do agro com destaque no programa de governo.

A filiação de Betty ao PSDB deve ocorrer nesta quarta-feira (4).

Executiva do PSDB aprovou a escolha de Betty Cirne Lima. Arthur Ghilardi / Divulgação