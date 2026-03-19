PSD escolhe Fecomércio como sede do encontro de Kassab com novos filiados

Kassab e Leite irão recepcionar novos filiados do PSD neste sábado. Maurício Tonetto / Divulgação

Será na sede da Fecomércio, no bairro Anchieta, o encontro estadual do PSD com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, neste sábado (21). O encontro vai celebrar a filiação de prefeitos e deputados do PSDB e de outros partidos, que vão encorpar a representação no Rio Grande do Sul, acompanhando o governador Eduardo Leite.

O encontro começa às 9h, na sede da entidade, localizada na Rua Fecomércio, 101, bairro Anchieta, em Porto Alegre. Para participar, os interessados terão de se inscrever pelo Sympla.

Na presença de Kassab, o PSD vai comemorar uma espécie de maioridade, com a entrada no time dos grandes. De um deputado estadual e um federal eleitos em 2022, passará a três federais e, pelo menos, quatro estaduais, com a chegada de Nadine Anflor, Pedro Pereira, Professor Bonatto e Neri, o Carteiro, egressos do PSDB.

Gaúcho da Geral, que se elegeu colado a Danrlei de Deus em 2022, deverá migrar para o PP, acompanhando a deputada Any Ortiz, de quem é próximo. O PSD poderá ganhar outros três deputados nesta janela — Frederico Antunes e Ernani Polo, do PP, e Aloisio Classmann, do União Brasil.