PSD escolhe Fecomércio como sede do encontro de Kassab com novos filiados

Será na sede da Fecomércio, no bairro Anchieta, o encontro estadual do PSD com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, neste sábado (21). O encontro vai celebrar a filiação de prefeitos e deputados do PSDB e de outros partidos, que vão encorpar a representação no Rio Grande do Sul, acompanhando o governador Eduardo Leite.
O encontro começa às 9h, na sede da entidade, localizada na Rua Fecomércio, 101, bairro Anchieta, em Porto Alegre. Para participar, os interessados terão de se inscrever pelo Sympla.
Na presença de Kassab, o PSD vai comemorar uma espécie de maioridade, com a entrada no time dos grandes. De um deputado estadual e um federal eleitos em 2022, passará a três federais e, pelo menos, quatro estaduais, com a chegada de Nadine Anflor, Pedro Pereira, Professor Bonatto e Neri, o Carteiro, egressos do PSDB.
Gaúcho da Geral, que se elegeu colado a Danrlei de Deus em 2022, deverá migrar para o PP, acompanhando a deputada Any Ortiz, de quem é próximo. O PSD poderá ganhar outros três deputados nesta janela — Frederico Antunes e Ernani Polo, do PP, e Aloisio Classmann, do União Brasil.
A expectativa é de que no sábado seja anunciado o futuro do governador Eduardo Leite, que deseja concorrer a presidente da República, mas é o segundo da fila, atrás de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Leite poderá concorrer ao Senado ou continuar no Piratini até o fim do mandato, mas o desejo de Kassab é que ele seja candidato, para alavancar o PSD no Estado.