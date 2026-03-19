Progressistas vai confirmar filiações de dois deputados em ato no dia 26

Em fevereiro, Any Ortiz posou para foto com presidentes do PP. PP / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em ato para selar filiações na noite do dia 26 de março, o presidente estadual do Progressistas, Covatti Filho, vai assinar as fichas dos deputados Any Ortiz e Gaúcho da Geral. Ambos vão disputar reeleição à Câmara dos Deputados e à Assembleia, respectivamente, pelo novo partido. O evento está marcado para acontecer no Ritter Hotel, em frente à Rodoviária de Porto Alegre.

Any é cortejada há pelo menos um ano para migrar do Cidadania para o PP. Confirmada no partido, concorrerá novamente a uma vaga como deputada federal, e passa a figurar como uma possível candidata à sucessão de Sebastião Melo na prefeitura da Capital.

Gaúcho da Geral é o atual secretário estadual de Esportes, e deverá deixar o cargo até o início de abril para ficar apto a concorrer novamente a deputado estadual. Vai se filiar ao PP pelo compromisso político com Any.

Covattinho planeja confirmar mais filiações até a data do ato, ao mesmo tempo em que tenta conter as baixas no partido. O deputado estadual Ernani Polo tem convite do PSD e, nos bastidores, sua migração é dada como certa. Líderes de PP e MDB — partido de Gabriel Souza, pré-candidato a governador de quem Polo foi convidado para ser vice — garantem que Polo ainda não comunicou nenhuma decisão, e fará uma avaliação pessoal do cenário.

Líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes também tem convites para deixar o PP rumo ao partido do governador Eduardo Leite. Entretanto, pesa para o deputado a carreira política formada no único partido do qual é filiado há 30 anos, e por isso não deve sair.

Aliás

Não deve ser na noite do dia 26 que o PP vai apresentar sua indicação para vice de Luciano Zucco (PL). A tendência é de que a apresentação oficial da chapa seja feita durante agenda do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no Estado.