Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Notícia

Presidente do PT sinaliza "palanque único" com PDT após encontro com Edegar Pretto; petista reafirma candidatura

Foto publicada nas redes sociais causou alvoroço em apoiadores de Juliana Brizola

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS