Prefeitos pedem isenção do ICMS sobre o diesel para evitar aumento na passagem de ônibus

Prefeitos da Região Metropolitana se reuniram na manhã desta sexta-feira (13) em Santo Antônio da Patrulha. Pablo Reis / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Prefeitos da Região Metropolitana vão pedir ao governador Eduardo Leite a isenção temporária do ICMS sobre o diesel, que é utilizado no transporte coletivo. A pauta foi acatada por unanimidade pelos representantes da Granpal, em reunião nesta sexta-feira (13), e visa evitar impactos no preço das passagens de ônibus.

A escalada da guerra no Irã elevou o preço do barril do petróleo, que oscila em torno dos US$ 100 — valor 40% acima do praticado antes do conflito no Oriente Médio. O custo em alta fez com que o presidente Lula anunciasse a isenção do PIS e do Cofins sobre o diesel e pediu para que governadores também reduzissem o ICMS que incide no combustível.

À colunista Marta Sfredo, o governo estadual alegou que mudanças no tributo estadual sobre os combustíveis só podem ser feitas no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que define uma alíquota fixa para todos os Estados.

Ciente desta situação, o deputado Miguel Rossetto (PT), líder da oposição na Assembleia Legislativa, preparou um ofício endereçado a Leite sugerindo que ele atue junto aos governadores de outros Estados para convocar o Confaz em caráter de urgência, para tratarem da redução temporária do ICMS do óleo diesel.

Além dos impactos no transporte coletivo, a elevação no preço do barril de petróleo também pode impactar no transporte de carga e em máquinas agrícolas, além do custo da gasolina.

Novos presidentes

Na mesma reunião da Granpal, foram eleitos os novos presidentes da entidade que representa a Região Metropolitana. O prefeito de Alvorada, Douglas Martello (PL), foi escolhido para comandar a associação dos prefeitos da Região Metropolitana, enquanto o prefeito de Esteio, Felipe Costella (PL) cuidará do consórcio.

Na Associação, Martello comandará a parte política da instituição. Cabe a ele a tarefa de levar pleitos e articular reuniões com municípios e governos estadual e federal. Já no Consórcio, Costella tem a responsabilidade de comandar a área de compras e contratações da Granpal. Quando o grupo precisa contratar alguma consultoria, por exemplo, é o prefeito de Esteio quem ficará encarregado pela busca do serviço.