Prefeitos gaúchos declaram apoio a Cezar Miola para vaga de ministro no TCU

Cezar Schirmer, André Brito, Sebastião Melo, Cezar Miola e Carine Schwingel. Gustavo Garbino / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois do apoio unânime dos chefes dos Três Poderes do Rio Grande do Sul, o conselheiro Cezar Miola recebeu aval dos prefeitos da Região Metropolitana para a indicação à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A Granpal, entidade que representa os municípios da região, divulgou manifesto a favor da candidatura de Miola.

O manifesto foi sugerido por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e está assinado pelos presidentes da associação, Marcelo Maranata (de Guaíba) e André Brito (de Taquari).

Nesta sexta-feira (27), Melo e Brito entregaram o documento em mãos para Miola. O secretário de Planejamento da Capital, Cezar Schirmer, e a prefeita de Estrela, Carine Schwingel, acompanharam o encontro.

"O Rio Grande estará altamente bem representado e o país ganhará com a atuação técnica do magistrado de contribuições tão relevantes para a governança pública com transparência, em mais de três décadas dedicadas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ao Ministério Público de Contas", diz trecho do manifesto.

A vaga no TCU está aberta desde o final de fevereiro, quando Aroldo Cedraz completou 75 anos e se aposentou pela idade. A escolha do sucessor cabe à Câmara dos Deputados, que detém três indicações dos nove ministros (outras três são responsabilidade do Senado; e o restante, do presidente da República). O nome escolhido terá de ser aprovado por maioria absoluta do plenário (257 votos), em votação secreta.