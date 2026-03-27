Prefeito de Sapucaia do Sul confirma renúncia para concorrer a deputado

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Para ficar apto a concorrer a deputado estadual, o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP), confirmou que vai renunciar ao mandato. A saída está marcada para a próxima terça-feira (31), quando a prefeitura passará a ser comandada pelo vice, Nestor Bernardes (União Brasil).
A transmissão do cargo será feita durante sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, convocada para as 19h. Em nota, a prefeitura reforçou que "todas as ações, programas e projetos em andamento terão prosseguimento normal".
Volmir está no segundo mandato no Executivo, depois de ter sido reeleito em 2024 com 44.924 votos. Na Região Metropolitana, somente ele e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), devem deixar os cargos. Maranata é pré-candidato a governador.
No Estado, outros três prefeitos também têm saída confirmada:
- Mateus Trojan (MDB), de Muçum.
- Diogo Siqueira (que se filiou ao PL recentemente), de Bento Gonçalves.
- Gustavo Zanatta (Republicanos), de Montenegro.