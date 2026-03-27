Prefeito de Sapucaia do Sul confirma renúncia para concorrer a deputado

Volmir Rodrigues está no segundo mandato como prefeito de Sapucaia do Sul Volmir Rodrigues / Arquivo Pessoal

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para ficar apto a concorrer a deputado estadual, o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP), confirmou que vai renunciar ao mandato. A saída está marcada para a próxima terça-feira (31), quando a prefeitura passará a ser comandada pelo vice, Nestor Bernardes (União Brasil).

A transmissão do cargo será feita durante sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, convocada para as 19h. Em nota, a prefeitura reforçou que "todas as ações, programas e projetos em andamento terão prosseguimento normal".

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Volmir está no segundo mandato no Executivo, depois de ter sido reeleito em 2024 com 44.924 votos. Na Região Metropolitana, somente ele e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), devem deixar os cargos. Maranata é pré-candidato a governador.

No Estado, outros três prefeitos também têm saída confirmada: