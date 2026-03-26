Prefeito de Imbé será o novo presidente da Famurs 

Ique Vedovato (de preto) é prefeito reeleito de Imbé. Carla Garcia / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, o Ique, foi eleito pelo MDB para presidir a Famurs, entidade que representa os municípios gaúchos, durante o biênio 2026-2027. O partido apresentará o nome durante a eleição geral da entidade, em 6 de abril, que vai referendar a indicação.

Ique fez 184 votos na disputa com Joãozinho Sehnem, prefeito de Boa Vista do Buricá, que fez 46 votos na assembleia da Associação de Prefeitos e Vices do MDB. Ele irá substituir a prefeita de Nonoai, Adriane Perin, que comanda a Famurs desde o ano passado. A posse está prevista para ocorrer ainda em abril, mas não há data marcada.

Após a proclamação do resultado, Ique agradeceu pela confiança dos correligionários e se comprometeu em trabalhar pelo resgate da imagem da entidade e do seu papel na articulação política e social, além de defender os interesses do municipalismo.

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