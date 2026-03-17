Prefeito de Bento Gonçalves assina ficha no PL e vai concorrer a deputado federal

Prefeito Diogo (terceiro da esquerda para a direita) assinou ficha no escritório de Valdemar Costa Neto, em Brasília. Partido Liberal / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, assinou ficha no PL na tarde desta terça-feira (17) e confirmou que será candidato a deputado federal. Para isso, terá de deixar o cargo até o início de abril, dando lugar ao vice-prefeito Amarildo Lucatelli (PP) para comandar o município.

O ato de filiação ocorreu em Brasília, ao lado do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, do presidente estadual, Giovani Cherini, além do pré-candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson.

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Cherini celebrou a filiação como uma "grande conquista" do PL, e projeta a eleição de oito deputados federais do partido na eleição de outubro.