Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro adia agenda no RS

Flávio Bolsonaro sreá o candidato do PL à Presidência. Andressa Anholete / Agência Senado

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) adiou a agenda que teria no Rio Grande do Sul, em 28 de março. A primeira visita do filho Zero Um do ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de pré-candidato à Presidência da República foi remarcada para 11 de abril.

Flávio justificou a mudança por uma adaptação na agenda, já que planeja viajar pelo Brasil para se apresentar como o candidato da direita.

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Luciano Zucco planejava trazer Flávio antes do fechamento da janela partidária, para ato de lançamento da sua candidatura ao Palácio Piratini, no qual poderia anunciar sua chapa completa.