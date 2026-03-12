Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro adia agenda no RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) adiou a agenda que teria no Rio Grande do Sul, em 28 de março. A primeira visita do filho Zero Um do ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de pré-candidato à Presidência da República foi remarcada para 11 de abril.
Flávio justificou a mudança por uma adaptação na agenda, já que planeja viajar pelo Brasil para se apresentar como o candidato da direita.
Luciano Zucco planejava trazer Flávio antes do fechamento da janela partidária, para ato de lançamento da sua candidatura ao Palácio Piratini, no qual poderia anunciar sua chapa completa.
O evento deve reunir lideranças estaduais e nacionais e contará com a presença de representantes dos partidos que articulam a formação de uma coligação majoritária no Estado: PL, PP, Novo, Podemos e Republicanos.