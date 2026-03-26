PP confirma filiações de Any Ortiz e do ex-BBB Matteus em ato na Capital

Lorenzoni, Gaúcho da Geral, Any Ortiz, Sérgio Turra e Matteus Amaral assinaram ficha no partido comandado por Covatti Filho. Thaís Garcia / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Enfim, Any Ortiz assinou ficha no Progressistas, que passa a ter sua primeira deputada federal no Rio Grande do Sul. A oficialização ocorreu na noite desta quinta-feira (26), durante ato do partido no Ritter Hotel, em Porto Alegre.

Any negociava desde o início de 2025 sua saída do Cidadania, partido pelo qual não tinha perspectiva de se reeleger. Nesse meio tempo, chegou a ser convidada pelo MDB, com a promessa de ser candidata a prefeita de Porto Alegre em 2028, mas optou pelo PP — que também pode viabilizá-la na disputa municipal.

— Hoje é um dia muito importante e muito feliz. Quero agradecer ao Progressistas. O PP me escolheu e eu escolhi o PP — discursou Any.

No mesmo evento, também confirmaram entrada no partido o deputado Gaúcho da Geral, Sérgio Turra e o ex-BBB Matteus Amaral. Também foi feita uma filiação simbólica do deputado Rodrigo Lorenzoni, que ingressou no PP em junho de 2025.