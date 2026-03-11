O que as pesquisas mostram sobre a disputa no PSD entre Leite, Ratinho e Caiado

Caiado, Leite e Ratinho disputam espaço pela indicação do PSD à Presidência. Mauricio Tonetto / Divulgação

Os jornalistas Gabriel Jacobsen e Henrique Ternus colaboram com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

As duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta quarta-feira (11), realizadas pelos institutos Meio/Ideia e Genial/Quaest, não apontam um franco favorito entre os postulantes do PSD na disputa pela Presidência da República. Quando testados contra os mesmos outros candidatos em cenário de primeiro turno, os governadores Eduardo Leite, Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Jr. (Paraná) apresentam resultados semelhantes. Em segundo turno, há leve preferência pelo goiano e pelo paranaense.

Os três foram testados separadamente em cenários de primeiro turno contra Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão). Nestes cenários, a pesquisa Meio/Ideia aponta Leite com 4%, Caiado com 5% e Ratinho com 9%. Como a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, se disputassem entre si, estariam empatados tecnicamente.

A situação se repete na consulta da Quaest, que mostra Leite com 3%, Caiado com 4% e Ratinho com 7%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

As duas sondagens também testaram os postulantes à Presidência em cenários de segundo turno contra o presidente Lula, e apresentam resultados distintos para os governadores do PSD.

Segundo o instituto Ideia, Ratinho atinge 41% das intenções de voto contra 47% do petista, enquanto Caiado alcança 37% (ante 46% de Lula). No mesmo cenário, Leite pontua 29% contra o atual presidente, que conquistaria 47% dos votos.

Para a Quaest, entretanto, o trio do PSD tem uma disputa mais ajustada. Leite se mantém no mesmo patamar, com 26% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Lula, que faz 42%. Ratinho (33%) e Caiado (32%) continuam com resultados semelhantes, porém mais próximos de Leite.

No entorno de Leite, a avaliação é de que, mesmo com menor exposição nacional em relação a outros candidatos, ele já aparece pontuando, o que pode indicar um potencial de expansão. Mesmo assim, o entendimento é de que os números são incipientes, mas dão confiança de que o governador possa crescer no campo não polarizado.

No último final de semana, o trio do PSD participou de périplo pelo interior de São Paulo, convidados pelo presidente do partido, Gilberto Kassab. Eles participaram de atos de filiação e painéis de apresentação e debate sobre visão de futuro.

De olho na rejeição

Quando questionados pelo Meio/Ideia em quem não votariam de jeito nenhum para presidente do Brasil, os entrevistados citaram Leite em 13,3% das respostas. Ratinho, citado por 14,8%, e Caiado, por 15%, estão empatados no índice de rejeição com o gaúcho.

Com abordagem diferente, a pesquisa Quaest perguntou aos eleitores se conhecem e votariam em determinado candidato. A consulta mostra que, entre os 45% dos entrevistados que conhecem Leite, 35% não votariam nele, enquanto 55% dizem não conhecer o governador do RS.

Na mesma questão, 35% também disseram que não votam em Caiado, que é desconhecido por 51% dos eleitores. Ratinho foi preterido por 38% dos entrevistados, mas somente 40% dos eleitores dizem não conhecer o governador paranaense.

Disputa apertada

Em Porto Alegre para um café da manhã promovido pela gestora patrimonial Privatto, na última terça-feira (10), o fundador do instituto Ideia, Maurício Moura, indicou que a corrida presidencial deve ser decidida por uma margem apertada de 3% do eleitorado (cerca de 4 milhões de votos).

Para Moura, a eleição de 2026 deve repetir o pleito de quatro anos atrás, decidida majoritariamente pela rejeição de Lula e Jair Bolsonaro, e indica que o cenário desta vez pode ser um "trunfo" para que uma terceira via — como a proposta pelo PSD — amplie suas chances.

Fichas técnicas

Meio/Ideia

A pesquisa eleitoral Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00386/2026. Foram feitas 1,5 mil entrevistas representativas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de março de 2026. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Quaest