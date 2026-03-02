Novo pedido de CPI na Câmara de Viamão mira suposta sonegação fiscal envolvendo família do Professor Bonatto

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Em meio à eleição
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