“Não gosto das bets”: Leite sinaliza recuo em projeto que liberaria casas de apostas no RS

Leite sofreu críticas pela proposta. Vitor Rosa / SECOM

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diante da repercussão negativa entre deputados aliados e entidades empresariais, o governador Eduardo Leite admitiu, nesta quarta-feira (18), que pode desistir da proposta de autorizar o funcionamento de casas de apostas esportivas — as chamadas bets — no Rio Grande do Sul.

A autorização estadual para bets é parte do projeto de retomada da Loteria Estadual (Lotergs), com concessão para a iniciativa privada. O projeto de lei será enviado, nas próximas semanas, para a Assembleia Legislativa.

— Para ficar claro, eu não gosto das bets. Acho que tem que rever a regulamentação de bets no Brasil. Acho que tem que restringir ao máximo. Acho que tem que restringir as propagandas de bets, inclusive, como se faz restrição de propaganda de cigarros. As bets estão causando enorme prejuízo aos brasileiros — disse Leite, em coletiva de imprensa, na sede da Federasul.

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O governador ponderou, no entanto, que, como as bets são autorizadas no país, o Rio Grande do Sul poderia ingressar neste mercado e ampliar a arrecadação:

— O ponto objetivo é: existindo as bets, as pessoas estão apostando esse dinheiro para ir para algum outro lugar. Porque, se vai existir, então que o Estado mantenha esse recurso aqui. O Estado não ter na sua concessão as bets não quer dizer que não vai ter bets. Mas compreendo que é um assunto especialmente complexo, sensível, então a gente considera a hipótese de fazer o encaminhamento da questão das loterias sem a existência das bets.