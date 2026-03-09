Na Expodireto, Temer faz aceno ao agro e evita polêmicas

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O ex-presidente Michel Temer compareceu ao jantar de premiação da Expodireto na noite de domingo (8), quando recebeu o troféu Personalidade Nacional. Em um curto discurso, Temer fez um aceno ao agronegócio e destacou a importância do evento, além de abordar sua preocupação com a escalada da guerra no Irã e com a alta no preço do petróleo.
O ex-presidente foi recepcionado pelo vice-governador, Gabriel Souza, e líderes do MDB gaúcho. Temer foi à região norte do Estado acompanhado de Carlos Marun e Blairo Maggi, ministros durante seu governo, do qual lembrou em uma brincadeira com o público.
— Quando eu vejo que vocês param para me ouvir, significa que não estou tão esquecido e que ainda tenho alguma relevância na política — disse.
Temer evitou polêmicas e não falou de eleições, do seu indicado ao STF, Alexandre de Moraes, ou das investigações que envolvem o INSS e o Banco Master.
Na semana passada, Temer comunicou à direção do MDB que não será candidato à Presidência. A decisão foi motivada após um indicativo de Baleia Rossi, presidente nacional da sigla, de que a candidatura unificaria as bases partidárias — atualmente divididas entre se manter na base do presidente Lula e se afastar do PT.