Movimento para fazer Leite candidato a presidente tem chances remotas de dar certo

Troca de partido por Leite soaria como birra de quem não conseguiu ser o escolhido por Kassab. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O tempo é o principal obstáculo para o sucesso do movimento em curso para tentar fazer de Eduardo Leite candidato a presidente da República por outro partido, depois de ser preterido pelo PSD. O prazo para trocar de partido se esgota em 4 de abril, em pleno feriado de Páscoa. Em uma comparação simplista, Leite precisaria fazer um cavalo-de-pau com um bitrem carregado de botijões de gás.

Principal líder do minúsculo Cidadania, o deputado Roberto Freire é, desde o ano passado, um entusiasta da candidatura de Leite como alternativa à polarização entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Freire usa as redes sociais para defender a tese de que Leite seria o nome certo na hora certa para defender os ideais da democracia liberal. Por isso, seu partido fez um manifesto convidando o governador a se filiar. Experiente, Freire reconhece que o caminho “é muito estreito”.

Em outra frente, o presidente do PSDB, Aécio Neves, diz que as portas estão abertas para o caso de Leite desejar retornar ao partido, hipótese que não agrada aos dirigentes estaduais, ainda magoados com a forma como ele saiu, levando deputados e prefeitos. Voltar ao PSDB não seria um problema ideológico, mas de natureza prática.

Sair do PSD agora, depois de ter levado para o partido oito deputados estaduais e dois federais, soaria como birra de quem não conseguiu ser o escolhido por Gilberto Kassab. Leite já externou seu desconforto e publicou um vídeo falando do apoio que recebeu para ser candidato, mas não deu resposta aos convites.

Deputados que migraram para o PSD não acreditam em guinada, nem mostram disposição para trocar de partido novamente, apesar da fidelidade ao governador. Um dos líderes do PSD definiu como “lenda urbana” as especulações sobre a possível migração de Leite para o Cidadania.

No Rio Grande do Sul, o Cidadania só conseguiu eleger a deputada federal Any Ortiz porque concorreu federado com o PSDB. Any acaba de migrar para o PP, partido comprometido com a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). O PSDB ficou sem nenhum deputado na Assembleia (quatro foram para o PSD e um para o Podemos) e perdeu um dos dois deputados federais eleitos em 2022, também por influência de Leite.