Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Movimentações da janela partidária começam lentas no RS

Apenas dois deputados oficializaram mudança de partidos na primeira semana do ciclo

Henrique Ternus

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