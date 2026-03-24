Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto Alegre 
Notícia

Ministro aposentado do STF Luís Roberto Barroso será um dos destaques do South Summit

Aposentado, o jurista falará sobre legislação e desafios das tecnologias emergentes

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS