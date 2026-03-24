Ministro aposentado do STF Luís Roberto Barroso será um dos destaques do South Summit

Luís Roberto Barroso em sessão no STF, em novembro de 2024. Gustavo Moreno / STF

Aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) desde outubro de 2025, o ministro Luís Roberto Barroso será um dos destaques da edição 2026 do South Summit Brasil, que começa nesta quarta-feira (25), no Cais Mauá. Barroso participará do painel “Legislação e desafios das tecnologias emergentes”, às 15h30min, com mediação de Cezar Miola, vice-presidente de Relações Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.

A discussão reunirá especialistas para analisar os principais desafios legais em torno das tecnologias emergentes, como inteligência artificial, plataformas digitais e novas soluções baseadas em dados.

O objetivo é discutir como leis e regulamentações podem acompanhar o ritmo acelerado da inovação, ao mesmo tempo em que protegem direitos, garantem transparência e promovem o uso responsável da tecnologia.

A participação de Miola reforça a importância do papel das instituições de controle no debate sobre governança digital, regulação e transformação tecnológica no setor público, especialmente no contexto da crescente utilização de tecnologias avançadas na administração pública e na sociedade.