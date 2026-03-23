Melo e Sartori prometem trabalhar pela eleição de Gabriel

Trio emedebista posou para foto e fez registro para as redes sociais. Joel Vargas / Divulgação

O prefeito Sebastião Melo e o ex-governador José Ivo Sartori almoçaram nesta segunda-feira (23) com o vice-governador Gabriel Souza e se comprometeram a trabalhar pela eleição dele a governador. O almoço das segundas-feiras é uma instituição no MDB e terá, a partir de agora, a participação de Melo e Sartori, ao lado de Gabriel, do presidente Vilmar Zanchin e de outros líderes históricos do MDB.

Do grupo participam o ex-governador Germano Rigotto, o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes, o deputado federal Márcio Biolchi e o deputado estadual Juvir Costella, atual secretário dos Transportes.

Melo disse que está alinhado com Gabriel e quer contribuir na elaboração do plano de governo com propostas para a Região Metropolitana.