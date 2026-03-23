Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Unidos
Notícia

Melo e Sartori prometem trabalhar pela eleição de Gabriel

Prefeito de Porto Alegre e ex-governador farão parte do grupo que se reúne todas as segundas-feiras para discutir a conjuntura política

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS