Melo e Sartori prometem trabalhar pela eleição de Gabriel

O prefeito Sebastião Melo e o ex-governador José Ivo Sartori almoçaram nesta segunda-feira (23) com o vice-governador Gabriel Souza e se comprometeram a trabalhar pela eleição dele a governador. O almoço das segundas-feiras é uma instituição no MDB e terá, a partir de agora, a participação de Melo e Sartori, ao lado de Gabriel, do presidente Vilmar Zanchin e de outros líderes históricos do MDB.
Do grupo participam o ex-governador Germano Rigotto, o prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes, o deputado federal Márcio Biolchi e o deputado estadual Juvir Costella, atual secretário dos Transportes.
Melo disse que está alinhado com Gabriel e quer contribuir na elaboração do plano de governo com propostas para a Região Metropolitana.
Na reunião desta segunda, o grupo conversou sobre a possibilidade de o deputado Ernani Polo trocar o PP pelo PSD e ser o vice de Gabriel. Todos concordaram que Polo seria uma conquista importante, seja pelo trabalho que fez na Secretaria do Desenvolvimento, seja pela inserção no agronegócio ou pela convicção com que defende o legado de Eduardo Leite.