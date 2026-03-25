MDB escolhe na quinta-feira o novo presidente da Famurs

O novo presidente da Famurs será escolhido pelos prefeitos e vices do MDB nesta quinta-feira (26), em assembleia-geral em formato híbrido, das 14h às 17h. A reunião presencial será na sede do partido em Porto Alegre. A votação ocorrerá das 9h às 17h.
Disputam a indicação os prefeitos Luis Henrique Vedovato, o Ique, de Imbé, e Joãozinho Sehnem, de Boa Vista do Buricá. O escolhido pelo colegiado comandará a entidade no biênio 2026-2027.
Quem for eleito vai suceder a prefeita de Nonoai, Adriane Perin, escolhida pelo PP em 2025 para exercer o cargo.
Confira o perfil dos candidatos:
Luis Henrique Vedovato (Ique): Imbé
- Contador formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e empresário, Luis Henrique Vedovato, o Ique, 49 anos, está no seu sexto mandato consecutivo. Filiado ao MDB há 24 anos, seu único partido, foi duas vezes vereador, duas vezes vice-prefeito e hoje é prefeito reeleito de Imbé. Ique é casado com Ruth Ruschel e pai de Monique e de Pedro Henrique.
Joãozinho Sehnem: Boa Vista do Buricá
- Pós-graduado em Matemática pela URCAM-São Borja, Joãozinho Sehnem, 46 anos, é filiado há 15 anos ao MDB. Prefeito reeleito de Boa Vista do Buricá (Grande Santa Rosa), tem ampla atuação na sociedade civil organizada. Foi presidente da Associação dos Servidores de sua cidade e secretário da Associação Hospitalar Boa Vista. Desde 2011 é membro ativo do Movimento Pró Ponte Barra do Guarita/Itapiranga. É casado com Andrea Zanella Sehnem e pai de Laura e Bernardo.