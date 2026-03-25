MDB escolhe na quinta-feira o novo presidente da Famurs

Ique Vedovato e Joãozinho Sehnem disputam indicação para cargo na entidade municipalista. MDB / Divulgação

O novo presidente da Famurs será escolhido pelos prefeitos e vices do MDB nesta quinta-feira (26), em assembleia-geral em formato híbrido, das 14h às 17h. A reunião presencial será na sede do partido em Porto Alegre. A votação ocorrerá das 9h às 17h.

Disputam a indicação os prefeitos Luis Henrique Vedovato, o Ique, de Imbé, e Joãozinho Sehnem, de Boa Vista do Buricá. O escolhido pelo colegiado comandará a entidade no biênio 2026-2027.

Quem for eleito vai suceder a prefeita de Nonoai, Adriane Perin, escolhida pelo PP em 2025 para exercer o cargo.

Confira o perfil dos candidatos:

Luis Henrique Vedovato (Ique): Imbé

Contador formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e empresário, Luis Henrique Vedovato, o Ique, 49 anos, está no seu sexto mandato consecutivo. Filiado ao MDB há 24 anos, seu único partido, foi duas vezes vereador, duas vezes vice-prefeito e hoje é prefeito reeleito de Imbé. Ique é casado com Ruth Ruschel e pai de Monique e de Pedro Henrique.

Joãozinho Sehnem: Boa Vista do Buricá