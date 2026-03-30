Sem disputa interna, o conselho do MDB aprovou nesta segunda-feira (30) a candidatura do ex-governador Germano Rigotto ao Senado. A indicação ainda terá de passar pela convenção, mas não há risco de Rigotto ser rejeitado. Sem mandato desde 2007, o ex-governador revela um entusiasmo juvenil com a disputa:
— Sei que é uma eleição dificílima, mas estou entusiasmado em contribuir para o bom debate. Se for eleito, será um desafio exercer o mandato de senador em um cenário de tanto descrédito das instituições, mas tenho uma história e sei que posso dar minha contribuição.
Na eleição, terá como companheiro de chapa o deputado Frederico Antunes (PSD), que foi secretário quando era governador. Completam a chapa majoritária Gabriel Souza (MDB), que será candidato a governador, e Ernani Polo (PSD), o vice.
Trajetória de Germano Rigotto
Além de governador entre 2003 e 2006, Rigotto, 76 anos, foi duas vezes vereador em Caxias do Sul, teve dois mandatos de deputado estadual e três de deputado federal. Sem mandato desde 2007, quando deixou o Palácio Piratini, nunca abandonou a vida partidária, sempre no MDB.
O ex-governador também faz política fora do partido, como conselheiro de instituições, sem receber cachê. Entre elas, a Associação Comercial de São Paulo, que banca apenas a hospedagem e a passagem de avião quando participa de uma reunião presencial.