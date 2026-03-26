Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Comemoração
Notícia

MDB celebra 60 anos com homenagens a Pedro Simon e Gabriel Souza no RS

Além da entrega de honrarias, partido organizou um jantar com líderes e militantes

Henrique Ternus

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