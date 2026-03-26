MDB celebra 60 anos com homenagens a Pedro Simon e Gabriel Souza no RS

Gabriel Souza e Pedro Simon durante evento. Rodrigo Ziebell / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O MDB, partido mais antigo ainda em atividade no país, completou, na terça-feira (24), 60 anos de história. No Rio Grande do Sul, a celebração veio em formato de homenagem: o ex-governador e senador Pedro Simon e o vice-governador Gabriel Souza receberam distinções da Assembleia Legislativa.

O Salão Júlio de Castilhos ficou superlotado para a entrega das honrarias. Simon recebeu a medalha da 56ª Legislatura, proposta pelo filho, Tiago, e durante o discurso lembrou dos "tempos obscuros" da ditadura militar antes de citar os momentos de glória liderados pelo partido, como a redemocratização.

— Quando o Congresso Nacional e todas as casas legislativas foram fechadas, nós mantivemos a nossa de portas abertas, espaço que foi palco para as grandes teses que devolveram à democracia ao país — resgatou Simon, líder máximo do partido no Estado, antes de dar um recado sobre o futuro:

— Ele certamente será um grande governador — projetou, em referência a Gabriel.

O vice-governador, por sua vez, foi agraciado com a medalha do Mérito Farroupilha, entregue pelo deputado Vilmar Zanchin, presidente estadual do partido. Gabriel, que também é pré-candidato a governador, falou do orgulho em fazer parte do partido há 27 anos.

— Dividir esse reconhecimento no mesmo dia em que celebramos os 60 anos do partido, e em que o senador Pedro Simon também é homenageado, torna esse momento ainda mais especial e histórico — agradeceu.

Celebração contou com a presença de personalidades do partido, como o ex-governador José Ivo Sartori. Rodrigo Ziebell / Divulgação

Deputados de diversos partidos celebraram a história emedebista, em apartes durante o discurso de Zanchin na tribuna, durante o grande expediente dedicado ao aniversário da sigla.

Na sua fala, o presidente do partido lembrou dos quatro governadores do partido (além de Simon, Germano Rigotto, José Ivo Sartori e Antonio Britto), e enalteceu os precursores da democracia — como o próprio Simon, além de Ulysses Guimarães e Tancredo Neves.

— Que venham os próximos 60 anos. Seguiremos com a mesma coragem, o mesmo espírito público e a mesma confiança de que o futuro se constrói com diálogo, trabalho e responsabilidade.