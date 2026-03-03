Líderes do MDB pressionam partido por neutralidade na eleição presidencial

Baleia Rossi recebeu líderes do partido nesta terça-feira (3). Leonardo Ozório / Câmara dos Deputados / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com assinaturas de Gabriel Souza e José Fogaça, líderes do MDB de 16 Estados formalizaram nesta terça-feira (3) um manifesto ao presidente nacional, Baleia Rossi, apelando para que o partido não faça composição com o PT de Lula e fique neutro na eleição. O grupo se diz preocupado com a formação de bancadas estaduais e federal e, por isso, defende que os diretórios possam ter posicionamentos independentes.

Rossi recebeu em mãos o documento durante encontro com parte dos signatários na sede do MDB, em Brasília, no final da tarde desta terça-feira (3). Entre os gaúchos, além de Gabriel e Fogaça, também assinaram o presidente estadual, Vilmar Zanchin, e o deputado Alceu Moreira.

Na carta, emedebistas ressaltam que a trajetória do partido é marcada pela construção de consensos e por ser o "ponto de equilíbrio" nas discussões. O texto tenta afastar o partido das polarizações ideológicas, ressaltando que cada Estado possui sua realidade social e política para defender uma posição neutra no pleito.

"Defendemos a independência dos diretórios e do partido de modo geral na eleição presidencial, focando nossas ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas. Nós, signatários deste documento, temos a segurança de afirmar que representamos a ampla maioria do Partido, entre diretórios e lideranças", diz trecho da carta.

Atualmente, o MDB integra a base do governo Lula e responde por três ministérios no governo federal: Transportes (Renan Filho), Planejamento (Simone Tebet) e Cidades (Jader Filho). Lula negocia com o partido para que continue na aliança governista, e há especulações de que o MDB poderia indicar o vice no lugar de Geraldo Alckmin (PSB).

Leia o manifesto

Prezado Senhor Presidente Baleia Rossi,

Desde 1966, o DNA do MDB é o firme compromisso com a democracia, tanto interna quanto externamente. Esse compromisso implica o respeito à pluralidade de opiniões de nossos diretórios regionais, de nossas lideranças e, primordialmente, de nosso eleitor em cada rincão do País.

A trajetória do MDB é marcada pela construção de consensos por meio do amplo diálogo, com o objetivo de ser sempre o ponto de equilíbrio nas discussões e projetos de interesse do povo brasileiro. Nos últimos anos, observamos que o debate político tem sido dificultado por polarizações ideológicas e extremismos, atitudes que sempre rechaçamos. Nossa história demonstra que os êxitos obtidos pelo partido se deram pela moderação, pelo bom senso e pelo respeito às diferenças.

No atual momento, com a proximidade do processo eleitoral, assistimos ao aumento de especulações quanto ao posicionamento do MDB frente à disputa pela Presidência da República. Como partido de maior inserção nacional, o MDB representa a diversidade de um Brasil continental e federativo, onde cada estado possui sua própria realidade social e política.

Dentro dessas premissas, e em respeito ao espírito democrático alicerçado na vontade de nossas bases, defendemos a independência dos diretórios e do partido de modo geral na eleição presidencial, focando nossas ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas.

Nós, signatários deste documento, temos a segurança de afirmar que representamos a ampla maioria do Partido, entre diretórios e lideranças. Confiantes em sua condução sempre serena e democrática do MDB, defendemos que nosso posicionamento seja tornado público pelos canais oficiais da sigla.

Vilmar Zanchin

MDB RS

Carlos Chiodini

MDB SC

Sérgio Souza

MDB PR

Rodrigo Arenas

MDB SP

Washington Reis

MDB RJ

Vice-governador Ricado Ferraço

MDB ES

Waldemir Moka

MDB MS

Janaina Riva

MDB MT

Vice-governador Daniel Vilela

MDB GO

Romero Jucá

MDB RR

Wagner Sales

MDB AC

Senador Alessandro Vieira

MDB SE

Alexandre Guimarães

MDB TO

Newton Cardoso

MDB MG

Acacio Favacho

MDB AP

Senadora Ivete da Silveira

MDB SC

Vice-governador Gabriel Souza

MDB RS

Ricardo Nunes

MDB SP

José Fogaça

Ex-presidente nacional

Alceu Moreira

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães

Katia Lobo

MDB Mulher