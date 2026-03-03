Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Manifesto
Notícia

Líderes do MDB pressionam partido por neutralidade na eleição presidencial

Signatários de 16 Estados entregaram documento ao presidente nacional pedindo para que sigla não apoie Lula

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS