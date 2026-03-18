Leonardo Pascoal desiste de concorrer e seguirá como secretário de Educação de Porto Alegre

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, desistiu de concorrer na eleição de outubro e, portanto, seguirá no comando pasta. Pascoal é filiado ao PL e já comunicou sua decisão.
Pascoal estava cotado para disputar uma vaga de deputado estadual. Para estar apto a participar do pleito, teria de deixar o cargo até o início de abril.
Desde o final do ano passado, dois integrantes do primeiro escalão do prefeito Sebastião Melo deixaram o governo para que pudessem concorrer: Fernanda Barth (PL) deixou o Desenvolvimento Econômico e Vitorino Baseggio (MDB), a pasta de Serviços Urbanos. Ainda deve sair o secretário de Parcerias, Giuseppe Riesgo (Novo).