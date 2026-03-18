Leonardo Pascoal desiste de concorrer e seguirá como secretário de Educação de Porto Alegre

Leonardo Pascoal foi escolhido por Sebastião Melo para comandar a pasta da Educação no segnudo mandato, que começou em 2025. Djalma Correa Pacheco / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, desistiu de concorrer na eleição de outubro e, portanto, seguirá no comando pasta. Pascoal é filiado ao PL e já comunicou sua decisão.

Pascoal estava cotado para disputar uma vaga de deputado estadual. Para estar apto a participar do pleito, teria de deixar o cargo até o início de abril.

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