Leite se diz a favor da redução de ICMS do diesel, mas só com compensação financeira pelo governo federal

Leite participou de reunião almoço da Federasul. Gabriel Jacobsen / Agência RBS

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Rio Grande do Sul aceita reduzir o ICMS do diesel, desde que o governo federal compense o Estado pelas perdas de arrecadação decorrentes da medida. A afirmação foi feita pelo governador Eduardo Leite no fim da manhã desta quarta-feira (18), em coletiva de imprensa na sede da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).

— A posição do Rio Grande do Sul é favorável à redução (do ICMS do diesel) desde que haja a compensação pela União. A União ganha com a valorização do petróleo, seja nas ações da Petrobras, que vão render dividendos, seja na própria valorização do preço do petróleo. Os Estados produtores de petróleo também ganham, recebem royalties. Não é o nosso caso — disse Leite.

— Todo recurso que o Estado deixa de arrecadar é recurso que deixa de ir para a educação, para a saúde, para tantas outras áreas, em políticas públicas importantes. Então, é preciso trabalhar na lógica da compensação de quem está ganhando com essa valorização do petróleo — acrescentou o governador.

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Enquanto Leite concedia a coletiva em Porto Alegre, o governo federal apresentava uma proposta de auxílio aos Estados para compensação. A proposta é que o imposto sobre a importação do diesel seja zerado até o fim de maio, sendo que metade das perdas de arrecadação seria compensada pela União.

A oferta foi feita durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), colegiado que reúne secretários estaduais da Fazenda. A secretária Pricilla Santana representou o Rio Grande do Sul.