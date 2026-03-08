Leite se coloca na vitrine durante agendas em São Paulo e tenta ganhar preferência de Kassab

No sábado, Leite participou de painel “O Brasil do Futuro”, organizado pelo Fronteiras do Pensamento. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após um final de semana viajando pelo interior de São Paulo, participando de debates e atos de filiação, Eduardo Leite voltará ao Rio Grande do Sul com a sensação de “dever cumprido”. O governador gaúcho, entretanto, segue ciente de que o favorito na disputa interna do PSD segue sendo Ratinho Jr., pela longevidade no partido.

No entorno de Leite, a avaliação é de que o governador conseguiu se apresentar como uma opção moderada e centralizada para a corrida presidencial, afastada inclusive do bolsonarismo, espectro do qual Ratinho e Ronaldo Caiado — os outros dois postulantes do PSD para a candidatura à Presidência — têm mais afinidade. Apesar da disputa interna, aliados do gaúcho ouviram que os resultados que Leite apresenta após dois mandatos no Piratini o qualificam para suceder Lula no Planalto.

Presidente nacional do partido, Gilberto Kassab convidou Leite, Ratinho e Caiado para um périplo por entidades empresariais de São Paulo, com a proposta de dar aos três a oportunidade de apresentar sua visão de governo.

No sábado (7), o gaúcho participou do painel “O Brasil do Futuro”, organizado pelo Fronteiras do Pensamento e mediado pelo filósofo Fernando Schuler. O debate reuniu ainda o economista Pérsio Arida, que elogiou Leite, em quem vê “atributos para liderar o processo nacional”.

Um dia antes de embarcar para São Paulo, na quinta-feira (5), Leite divulgou o "manifesto pelo Brasil", no qual oficializou sua pré-candidatura a presidente. No documento, o gaúcho critica a polarização e a ausência de uma "agenda clara" para o futuro do país, e apresenta sete temas principais que promete enfrentar caso eleito.

Com a carta, o governador indica que deve mesmo renunciar ao cargo até o final do mês, como já vinha sendo projetado. Para estar apto a concorrer, Leite terá de deixar o Piratini até 4 de abril, prazo para desincompatibilização.

Decisão tomada

Eduardo Leite optou por participar de painel com Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado nesta segunda-feira (9), na Associação Comercial de São Paulo, encerrando a incursão pelo Estado paulista.