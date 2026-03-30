Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Infantilidade
Opinião

Leite precisa aprender a lidar com as derrotas políticas

Governador foi deselegante ao não cumprimentar Caiado pela indicação para concorrer à Presidência

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS