Leite não anunciará decisão durante visita de Kassab em Porto Alegre

MDB, de Gabriel Souza, espera decisão de Eduardo Leite para encaminhar planejamentos da campanha. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Às vésperas do prazo derradeiro para decidir se renuncia para ser candidato ou se fica no cargo até o fim, o governador Eduardo Leite mantém o suspense que deve durar até 4 de abril. A única certeza é de que nada será anunciado publicamente durante o encontro estadual do PSD, neste sábado (21), quando Gilberto Kassab vem ao Rio Grande do Sul para receber os novos filiados.

Leite quer ser candidato a presidente, mas todos os sinais emitidos até aqui são de que o PSD já escolheu Ratinho Júnior — a menos que Kassab tenha a dotado a tática do quero-quero, que canta para um lado e o ninho está para outro.

Kassab deverá fazer uma derradeira tentativa de convencer o governador gaúcho a disputar o Senado, usando o argumento de que ele tem um futuro pela frente e não pode simplesmente abandonar a carreira política aos 40 anos de idade.

O raciocínio dos defensores da candidatura ao Senado é de que, com duas vagas, Leite seria favorito para uma delas porque tem um percentual significativo de votos de eleitores convictos e pode ser a segunda opção dos que votam em Manuela D’Ávila (PSOL) mas não gostam de Paulo Pimenta (PT) e dos que votam em Marcel van Hattem (Novo), mas temem a eleição de um senador de esquerda.

Quando fala sobre renunciar ou cumprir o mandato até o fim, Leite usa argumentos a favor das duas hipóteses. Diz que sua prioridade é eleger Gabriel Souza (MDB) como sucessor e que, para tanto, precisa ver se ajuda mais saindo ou ficando no governo.

Se sair, Gabriel assume o Piratini e ganha visibilidade como governador, mas fica mais exposto às críticas por eventuais problemas do governo. Se ficar, tira o vice da vitrine, mas Gabriel fica com mais tempo para se dedicar à campanha.

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O MDB gostaria que Leite renunciasse, não só para Gabriel assumir o governo, mas para ter o governador ajudando a puxar a campanha sem as amarras do cargo.

Aliás

O futuro do chefe da Casa Civil, Artur Lemos, está atrelado à decisão do governador Eduardo Leite sobre sair ou não do governo. Lemos é uma das opções do PSD para vice de Gabriel Souza.