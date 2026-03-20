Leite não anunciará decisão durante visita de Kassab em Porto Alegre

Às vésperas do prazo derradeiro para decidir se renuncia para ser candidato ou se fica no cargo até o fim, o governador Eduardo Leite mantém o suspense que deve durar até 4 de abril. A única certeza é de que nada será anunciado publicamente durante o encontro estadual do PSD, neste sábado (21), quando Gilberto Kassab vem ao Rio Grande do Sul para receber os novos filiados.
Leite quer ser candidato a presidente, mas todos os sinais emitidos até aqui são de que o PSD já escolheu Ratinho Júnior — a menos que Kassab tenha a dotado a tática do quero-quero, que canta para um lado e o ninho está para outro.
Kassab deverá fazer uma derradeira tentativa de convencer o governador gaúcho a disputar o Senado, usando o argumento de que ele tem um futuro pela frente e não pode simplesmente abandonar a carreira política aos 40 anos de idade.
O raciocínio dos defensores da candidatura ao Senado é de que, com duas vagas, Leite seria favorito para uma delas porque tem um percentual significativo de votos de eleitores convictos e pode ser a segunda opção dos que votam em Manuela D’Ávila (PSOL) mas não gostam de Paulo Pimenta (PT) e dos que votam em Marcel van Hattem (Novo), mas temem a eleição de um senador de esquerda.
Quando fala sobre renunciar ou cumprir o mandato até o fim, Leite usa argumentos a favor das duas hipóteses. Diz que sua prioridade é eleger Gabriel Souza (MDB) como sucessor e que, para tanto, precisa ver se ajuda mais saindo ou ficando no governo.
Se sair, Gabriel assume o Piratini e ganha visibilidade como governador, mas fica mais exposto às críticas por eventuais problemas do governo. Se ficar, tira o vice da vitrine, mas Gabriel fica com mais tempo para se dedicar à campanha.
O MDB gostaria que Leite renunciasse, não só para Gabriel assumir o governo, mas para ter o governador ajudando a puxar a campanha sem as amarras do cargo.
Aliás
O futuro do chefe da Casa Civil, Artur Lemos, está atrelado à decisão do governador Eduardo Leite sobre sair ou não do governo. Lemos é uma das opções do PSD para vice de Gabriel Souza.
O partido de Leite também deve ser o destino do deputado Aloísio Classmann, atualmente no União Brasil. Ele está muito próximo de acertar com o PSD, mas não deve assinar ficha durante o evento neste sábado. A decisão deve ficar para os últimos dias da janela, que fecha em 3 de abril.