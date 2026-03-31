Leite liga para Caiado e o cumprimenta pela vitória no PSD

Na segunda, governador havia criticado escolha do PSD por Caiado. Mauricio Tonetto / Divulgação

Depois de ter publicado um vídeo na manhã de segunda-feira (30), criticando a escolha de Ronaldo Caiado pelo PSD, o governador Eduardo Leite se redimiu. No início da noite desta terça-feira (31), Leite publicou em suas redes sociais a informação de que ligou para Caiado e cumprimentou o governador de Goiás pela escolha do PSD.

"Conversei há pouco com meu colega Caiado e o cumprimentei pela escolha do PSD. Temos diferenças de visão e estilo, que trato com franqueza. Mas temos, também, muitas convergências. Além disso, tenho muito respeito por sua trajetória na vida pública. A democracia exige diálogo e capacidade de reunir pessoas diferentes em torno de consensos mínimos. É isso que pode dar direção ao Brasil e ajudar a superar a polarização", escreveu Leite no X.

Apesar das especulações de que poderá deixar o PSD para concorrer à Presidência por outro partido, Leite não deu nenhum sinal de que esteja disposto a aceitar um dos convites que lhe foram feitos. Além do Cidadania e do PSDB, líderes do MDB sondaram Leite para se filiar ao partido e sair candidato.

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O problema é que o MDB tem alas ligadas ao presidente Lula e outras próximas do candidato Flávio Bolsonaro. Mesmo com a simpatia do presidente Baleia Rossi, haveria o risco de Leite ser barrado na convenção nacional.