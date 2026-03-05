Leite critica debandada de aliados para oposição em ano eleitoral

Leite palestrou a prefeitos durante abertura do evento da Famurs em Torres. Divulgação / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Durante discurso a prefeitos na abertura oficial da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), o governador Eduardo Leite mandou um recado aos partidos que estão deixando a base de sustentação do governo para formar alianças com opositores visando as eleições. A solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), em Torres.

Após repetir a palestra em que apresenta as mudanças do Estado desde 2019, quando assumiu o primeiro mandato, Leite incentivou os gestores a adotarem reformas necessárias nos seus municípios, a exemplo das reformas previdenciárias e administrativas que liderou no âmbito estadual. O governador lembrou que, para garantir as mudanças, muitas vezes impopulares, é necessário que haja uma base política de apoio fiel ao governo.

— É claro que tem que fazer política, tem que respeitar o parlamento. Mas não cedam a qualquer coisa, não façam simplesmente para acomodação de interesses, componham a base, ajustem em torno de um projeto para garantir as entregas. Porque se tem uma coisa que a vida e a política vão me ensinando é que pouco importam as parcerias. Chega na hora da eleição, o pessoal se abraça naquilo que for salvar sua vida, sua pele. Isso acontece — cutucou.

A alfinetada de Leite é direcionada aos partidos que recentemente deixaram (ou estão prestes a sair) a base do governo estadual para apoiar candidatos de oposição. São os casos de PP, Podemos e Republicanos, que estarão ao lado de Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini, e agora o PSB, que tem pressa em deixar o governo após a troca na presidência estadual para apoiar a frente de esquerda capitaneada por Edegar Pretto (PT).

PDT e PSDB, o antigo partido do governador, já anunciaram pré-candidatos na disputa. Em diversas ocasiões, Leite afirmou que respeita as siglas que têm a intenção de comandar um projeto próprio, mas sempre demonstra descontentamento com os parceiros que deixam o governo no período eleitoral para se aliar a quem o critica.

Leite participou da solenidade de abertura acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza (MDB), pré-candidato ao Piratini com apoio do PSD. Sem discursar, Gabriel acompanhou a manifestação do governador no palco do evento, de onde viu Leite ser aplaudido de pé pelos prefeitos.

Cooperação pelo municipalismo

Deputados Joel Wilhelm (PP) e Sergio Peres (Republicanos) assinaram termo com presidente da Famurs. Gabrielli Motta / Divulgação

Ainda durante a abertura, a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Sergio Peres, assinaram um termo de cooperação técnica entre as duas entidades para fortalecer pautas municipalistas.

A ideia é que a federação e as associações regionais tenham acesso às comissões técnicas da Assembleia para acompanhar e sugerir ajustes em projetos que tenham relação direta com os municípios.